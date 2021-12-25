Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Германия пытается превратить ЕС в «немецкий четвертый рейх».
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Guardian.
В частности, глава партии «Право и справедливость» (ПиС) сказал, что некоторые страны «не в восторге от перспективы создания четвертого немецкого рейха на основе ЕС».
— Если бы мы, поляки, согласились с таким современным представлением, мы были бы унижены, — сказал Ярослав Качиньский, также являющийся вице-премьер-министром.
Он добавил, что Суд ЕС используется как инструмент для федералистских идей.
Польша была втянута в длительное противостояние с ЕС, в частности, из-за судебных изменений, которые ПиС проталкивала с 2015 года.
ЕС заявил, что начинает судебную процедуру против Польши за игнорирование законодательства ЕС и подрыв независимости судебной системы.
Ранее Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» поскольку он дестабилизирует Европу и снижает безопасность в регионе. Это очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Германия пытается превратить ЕС в «немецкий четвертый рейх».
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Guardian.
В частности, глава партии «Право и справедливость» (ПиС) сказал, что некоторые страны «не в восторге от перспективы создания четвертого немецкого рейха на основе ЕС».
— Если бы мы, поляки, согласились с таким современным представлением, мы были бы унижены, — сказал Ярослав Качиньский, также являющийся вице-премьер-министром.
Он добавил, что Суд ЕС используется как инструмент для федералистских идей.
Польша была втянута в длительное противостояние с ЕС, в частности, из-за судебных изменений, которые ПиС проталкивала с 2015 года.
ЕС заявил, что начинает судебную процедуру против Польши за игнорирование законодательства ЕС и подрыв независимости судебной системы.
Ранее Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» поскольку он дестабилизирует Европу и снижает безопасность в регионе. Это очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак