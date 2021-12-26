На территорию Польши пытались проникнуть 69 нелегальных мигрантов. После неудачной попытки — группа из десяти человек вернулась вглубь Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

«24 декабря 69 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В области, охраняемой пограничным постом в Черемче, группа из 10 иностранцев пыталась проникнуть на территорию Польши, но отошла вглубь Беларуси», — говорится в сообщении.

Согласно данным пограничной службы Польши, с начала года в стране зафиксировали 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы: 3,5 тысячи в августе; 7,7 тысячи в сентябре; 17,5 тысячи в октябре; 8,9 тысячи в ноябре.

В то же время с 1 декабря по 1 марта 2022 года запрещено находиться в приграничной с Беларусью зоне.

Напомним, пограничные службы Литвы будут работать в условиях усиленной бдительности, чтобы быть готовым ко всем сценариям попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.