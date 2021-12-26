Евросоюз подготовил масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Journal du Dimanche, пишет Украинская правда.

— Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подлежать санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос, не заморозит ли диалог между Россией и США процесс интеграции Украины с НАТО и ЕС и не коснется ли это также других стран, таких как Армения или Грузия, глава Еврокомиссии сказала: «Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и их способность решать свою судьбу».

Она отметила, что Соединенные Штаты также разделяют эти принципы.

— Таким образом, украинский народ должен решать свое будущее, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, поддержка ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые «необходимо изучить и углубить», чтобы торговля товарами и услугами была более прибыльной для Украины, а также для Грузии и Молдовы.

Напомним, в случае вторжения России в Украину США намерены ввести ограничения на поставки в РФ промышленных и потребительских технологий.