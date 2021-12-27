Австралия в понедельник сообщила о первой зафиксированной смерти от нового ковид-варианта «Омикрон» на фоне очередного всплеска ежедневных инфекций.

Власти воздержались от введения новых ограничений, заявив, что уровень госпитализаций остается низким, сообщает Reuters.

Детали: Новый штамм коронавируса повлек за собой смерть 80-летнего мужчины с сопутствующими заболеваниями.

— Это была первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, вызванная вариантом «Омикрон», – сказала эпидемиолог Нового Южного Уэльса Кристин Селви.

Всего в этот день в Австралии зафиксировали 6 смертей от коронавируса.

Напомним, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.