Австралия в понедельник сообщила о первой зафиксированной смерти от нового ковид-варианта «Омикрон» на фоне очередного всплеска ежедневных инфекций.
Власти воздержались от введения новых ограничений, заявив, что уровень госпитализаций остается низким, сообщает Reuters.
Детали: Новый штамм коронавируса повлек за собой смерть 80-летнего мужчины с сопутствующими заболеваниями.
— Это была первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, вызванная вариантом «Омикрон», – сказала эпидемиолог Нового Южного Уэльса Кристин Селви.
Всего в этот день в Австралии зафиксировали 6 смертей от коронавируса.
Напомним, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Австралия в понедельник сообщила о первой зафиксированной смерти от нового ковид-варианта «Омикрон» на фоне очередного всплеска ежедневных инфекций.
Власти воздержались от введения новых ограничений, заявив, что уровень госпитализаций остается низким, сообщает Reuters.
Детали: Новый штамм коронавируса повлек за собой смерть 80-летнего мужчины с сопутствующими заболеваниями.
— Это была первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, вызванная вариантом «Омикрон», – сказала эпидемиолог Нового Южного Уэльса Кристин Селви.
Всего в этот день в Австралии зафиксировали 6 смертей от коронавируса.
Напомним, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак