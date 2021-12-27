Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

Об этом сообщает ABC.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что по мере распространения штамма «Омикрон» в стране число новых случаев, вероятно, будет продолжать расти.

— Если у вас будет много, много, много случаев с более легким течением болезни, это может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания. И мы особенно беспокоимся о непривитых. Они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, который чрезвычайно заразен для людей, — заявил Энтони Фаучи.

Энтони Фаучи отметил, что каждый день число случаев растет. Среднее значение за прошлую неделю составляло около 150 000, и оно, вероятно, будет намного выше.

Напомним, коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».