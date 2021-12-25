Коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на западные СМИ.

Согласно текущим данным на сайте отслеживания рейсов FlightAware.com, авиаперевозчики во всем мире отказались от как минимум 2401 рейса в пятницу — в канун католического Рождества. После было отложено еще почти 10 000 рейсов.

По данным сайта, 1779 рейсов по всему миру были отменены на Рождество.

Отмечается, что на коммерческие воздушные перевозки внутри США, а также в страну и из страны пришлось более четверти всех отмененных рейсов в выходные дни.

Среди первых американских перевозчиков, сообщивших о волне отмены рейсов в праздничные выходные, были United Airlines и Delta Air Lines (DAL.N), которые вместе отменили почти 280 рейсов только в пятницу, сославшись на нехватку персонала на фоне всплеска инфекций COVID-19.

В последние дни в Соединенных Штатах резко возросло количество случаев заражения COVID-19 из-за высокопереносимого варианта Омикрон, который был впервые обнаружен в ноябре и теперь составляет почти три четверти случаев в США.