Во Франции и Италии зафиксировали рекорды по новым случаям заражения коронавирусом. Во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии — более 50 тысяч.
Об этом сообщает The Guardian.
В пятницу, 24 декабря, в Италии был зафиксирован второй подряд рекордный дневной показатель заболеваемости. Число новых случаев достигло 50 599 по сравнению с 44 595 днем ранее.
Число смертей в Италии, связанных с коронавирусом, снизилось до 141 со 168 в четверг. Всего в Италии зарегистрировано 136 386 смертей, связанных с COVID, что является вторым по величине показателем в Европе после Великобритании и девятым в мире.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5,57 миллиона случаев заболевания.
При этом сегодня Франция сообщила о рекордных 94 124 новых случаях заражения коронавирусом за день, а число госпитализированных в связи с этим заболеванием достигло семимесячного максимума и составило почти 16 200 человек.
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Во Франции и Италии зафиксировали рекорды по новым случаям заражения коронавирусом. Во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии — более 50 тысяч.
Об этом сообщает The Guardian.
В пятницу, 24 декабря, в Италии был зафиксирован второй подряд рекордный дневной показатель заболеваемости. Число новых случаев достигло 50 599 по сравнению с 44 595 днем ранее.
Число смертей в Италии, связанных с коронавирусом, снизилось до 141 со 168 в четверг. Всего в Италии зарегистрировано 136 386 смертей, связанных с COVID, что является вторым по величине показателем в Европе после Великобритании и девятым в мире.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5,57 миллиона случаев заболевания.
При этом сегодня Франция сообщила о рекордных 94 124 новых случаях заражения коронавирусом за день, а число госпитализированных в связи с этим заболеванием достигло семимесячного максимума и составило почти 16 200 человек.
Напомни, Еврокомиссия объявила о разработке быстрого метода выявления Омикрон-штамма коронавируса, который уже стал доминирующим в ряде стран.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак