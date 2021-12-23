Еврокомиссия объявила о разработке быстрого метода выявления Омикрон-штамма коронавируса, который уже стал доминирующим в ряде стран.

Такая информация обнародована на сайте Европейскойї комиссии.

— Новый метод тестирования, представленный сегодня Совместным исследовательским центром ЕС, поможет выявлять штамм Омикрон быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения стран-членов. Благодаря этому мы можем достичь лучшего понимания путей распространения Омикрона, более эффективно изолировать его проявления и уменьшить давление на систему здравоохранения, — сказала еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Как отмечается, новый метод выявления COVID-19, направленный именно на идентификацию варианта Омикрон, может использоваться во всех лабораториях, производящих ПЦР-тестирование без длительных и дорогостоящих процедур.

Суть метода заключается в применении модифицированного реагента, разработанного Совместным исследовательским центром ЕС. Сегодня его презентовали на заседании Комитета по безопасности здоровья ЕК. Новый реагент может быть быстро заказан изготовителями тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой COVID-19.

Как сообщалось, масштабная волна случаев штамма «Омикрон» в Южной Африке, по словам главного инфекциониста, утихает так же быстро, как и росла.