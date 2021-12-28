Сеть российских государственных телеканалов Russia Today учредила премию «Красавчики года», которой тут же наградила талибов, поблагодарив их за признание оккупированного Крыма российским.

Комплиментрная колонка размещена на сайте RT.

Госпропаганда Кремля благодарила радикальных исламистов по нескольку раз.

— Престижная премия «Красавчики года» уходит в экзотический Афганистан, к талибам. После того как американцы спешно сиганули из Афганистана, теряя на ходу вертолёты, амуницию и репутацию, талибы завоёвывали города и соцсети. То они зажигательно танцевали, то катались на лодочках, то на детских аттракционах. А затем неожиданно и бесповоротно талибы взяли и признали Крым российским. У некоторых наших добрых соседей на это ушли годы, а эти — хоба! — и признали, — написали в RT.

Журналист портала «Медиазона» Максим Литаврин обратил внимание, что Russia Today нарушила прежде всего закон России.

Речь идет о статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), в частности о параграфе «убежденность в привлекательности террористической идеологии приравнивается к пропаганде терроризма». Наказание для журналистки, написавшей эту колонку, по российским же законам достигает до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, пропаганда, используемая антивакцинаторами и конспирологами в Германии, идет из немецкоязычной версии канала Russia Today.