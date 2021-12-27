Предложения России о гарантиях безопасности не являются блефом.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь.

— Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО..., когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься, — сказал он.

Сергей Рябков отметил, что переговоры по данному вопросу могут проходить на разных треках.

— Мы не исключаем и другие треки, думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного, чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть, — сказал он.

В МИД РФ настаивают на срочности рассмотрения данного вопроса.

— Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток, — добавил Сергей Рябков.

Он считает, что переговоры будут непростыми, но в РФ к этому готовы.

— В этом и смысл нашей работы, чтобы находить точки взаимопонимания даже в самых сложных ситуациях, — подчеркнул Сергей Рябков.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.