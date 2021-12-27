Белорусские власти пытаются посадить в тюрьму всех анархистов, причастных к борьбе с режимом Александра Лукашенко.

Об этом пишет GW.

Газета отмечает, что силовики Лукашенко обвиняют протестующих анархистов по ряду статей. А когда не удается выманить эмигрантов обратно в страну, к ответственности привлекают пожилых отцов и матерей-пенсионерок.

— На прошлой неделе в Беларуси завершилось еще одно громкое дело после протестов против фальсификации президентских выборов (в августе 2020 года) и применения насилия против мирных демонстрантов. На скамье подсудимых было четверо анархистов. Им были предъявлены обвинения в организации террористических актов, незаконном обороте оружия и перевозке оружия и взрывчатых веществ через границу. Хотя судебный процесс был засекречен, и адвокаты, представлявшие обвиняемых, должны были подписать положение о конфиденциальности, с самого начала было ясно, что они будут признаны виновными. В среду, 22 декабря, судья Вячеслав Тулейко приговорил Игоря Олиневича и Сергея Романова к 20 годам, Дмитрия Резанова — к 19, а Дмитрия Дубовского — к 18 годам лишения свободы. Их отправят в колонию строгого режима, — акцентирует Gazeta Wyborcza.

Один из обвиняемых, Игорь Олиневич до ареста опубликовал на YouTube видео, объясняющее мотивы своих действий.

— Глядя на фотографии задержанных в Беларуси, я не знал, что сказать. ... Все это заставило меня заглянуть глубоко в свою душу. Наступает время, когда каждый должен участвовать, в соответствии со своими силами, способностями и духом. У меня много этого, — объяснил мужчина.

Он подчеркнул, что невозможно вступить в диалог с незаконными и жестокими властями, и добавил, что с Лукашенко нужно говорить на понятном ему языке.

GW пишет о еще одном сфабрикованном деле.

— В минувшую субботу Следственный комитет также объявил о завершении уголовного расследования в отношении группы анархистов из организации «Революционный акт». Глава Минского отделения комитета Дмитрий Острейко заявил в эфире пропагандистского телевидения ОНТ, что до сих пор задержаны десять человек, а как минимум четверо находятся за границей и преследуются на основании ордера на арест. И речь идет якобы о «многолетней деятельности», — отмечают польский журналисты.

GW приходит к выводу, что белорусский режим стремится к полному уничтожению всех анархистских организаций в стране, которые сопротивляются диктатуре.

— Месяц назад начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Андрей Паршин сообщил, что в настоящее время заведены уголовные дела на десятки анархистов. И что за свою деятельность против властей им грозят суровые наказания, — говорится в материале.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.