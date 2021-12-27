Николаевская общеобразовательная школа №11 получила интерактивное оборудование, деньги на покупку которого из государственного бюджета привлёк народный депутат Украины Александр Гайду.

Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, эта школа стала первым учебным заведением 128 избирательного округа, которое на сегодняшний день уже получило интерактивное оборудование.

— Казалось бы, только был в школе и общался с директором о приобретении оборудования, как уже сегодня школьники и учителя могут на полную использовать его на уроках. Мы взяли отличный темп. Надеюсь, что теперь будем только набирать скорость, чтобы каждая школа Корабельного и Ингульского района как можно быстрее получила интерактивное оборудование, – написал Александр Гайду.

Нардеп также добавил, что благодаря интерактивному оборудованию ученики лучше усваивают школьный материал, поскольку уроки проходят интереснее и увлекательнее.

— Покупка интерактивного оборудования — это лишь один, но очень важный шаг к качественным изменениям в образовании. Вместе мы создадим качественные условия для обучения наших детей, – добавил Александр Гайду.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.