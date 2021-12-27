Николаевская общеобразовательная школа №11 получила интерактивное оборудование, деньги на покупку которого из государственного бюджета привлёк народный депутат Украины Александр Гайду.
Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, эта школа стала первым учебным заведением 128 избирательного округа, которое на сегодняшний день уже получило интерактивное оборудование.
— Казалось бы, только был в школе и общался с директором о приобретении оборудования, как уже сегодня школьники и учителя могут на полную использовать его на уроках. Мы взяли отличный темп. Надеюсь, что теперь будем только набирать скорость, чтобы каждая школа Корабельного и Ингульского района как можно быстрее получила интерактивное оборудование, – написал Александр Гайду.
Нардеп также добавил, что благодаря интерактивному оборудованию ученики лучше усваивают школьный материал, поскольку уроки проходят интереснее и увлекательнее.
— Покупка интерактивного оборудования — это лишь один, но очень важный шаг к качественным изменениям в образовании. Вместе мы создадим качественные условия для обучения наших детей, – добавил Александр Гайду.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Николаевская общеобразовательная школа №11 получила интерактивное оборудование, деньги на покупку которого из государственного бюджета привлёк народный депутат Украины Александр Гайду.
Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, эта школа стала первым учебным заведением 128 избирательного округа, которое на сегодняшний день уже получило интерактивное оборудование.
— Казалось бы, только был в школе и общался с директором о приобретении оборудования, как уже сегодня школьники и учителя могут на полную использовать его на уроках. Мы взяли отличный темп. Надеюсь, что теперь будем только набирать скорость, чтобы каждая школа Корабельного и Ингульского района как можно быстрее получила интерактивное оборудование, – написал Александр Гайду.
Нардеп также добавил, что благодаря интерактивному оборудованию ученики лучше усваивают школьный материал, поскольку уроки проходят интереснее и увлекательнее.
— Покупка интерактивного оборудования — это лишь один, но очень важный шаг к качественным изменениям в образовании. Вместе мы создадим качественные условия для обучения наших детей, – добавил Александр Гайду.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак