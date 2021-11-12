Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.

Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, Кабинет Министров всего распределил более 2 миллиардов гривен на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий в 2021 году.

— Мои предложения как народного депутата Украины по 128 избирательному округу (Корабельный и Ингульский районы Николаева) также были учтены. В этом году городской бюджет получит дополнительные средства, а николаевцы обновлены объекты и современное оборудование, – сообщил Александр Гайду.

Он также добавил, что 10 миллионов гривен из государственного бюджета будут потрачены на закупку интерактивного оборудования в учреждения образования и медицинского оборудования в больницы.

— В этот раз субвенция будет распределена на оснащение необходимым оборудованием больниц (аппарат ИВЛ, система цифровой радиографии, наркозно-дыхательный аппарат и школ (интерактивное оборудование, компьютеры, мультимедийное оборудование, 3D-принтеры, проекторы, кондиционеры, конструкторы для робототехники и мебель в класс информатики), а также оснащение игровой площадки в Корабельном районе, – поделился Александр Гайду.

Напомним, что народный депутат Украины Александр Гайду также добился выделения из государственного бюджета 9,6 миллионов гривен на ремонт спортзала и актового зала Николаевской общеобразовательной школе №40. Позже нардеп рассказал, что победившая в торгах на ремонт школьных залов компания вскоре приступит к работам.

В 2018 году сообщалось, что ученики общеобразовательной школы №40 вынуждены заниматься физкультурой в неприспособленном для этого помещении либо вообще заниматься «устно» из-за того, что там уже третий год идет ремонт крыши.