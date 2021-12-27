Новый глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк анонсировала, что в 2022 году политсила планирует применять императивный мандат для досрочного отзыва некоторых местных депутатов. Все областные организации получили задание предоставить списки кандидатов.

Об этом Елена Шуляк сказала в интервью «Интерфакс-Украина».

По ее словам, областные организации должны подготовить списки депутатов до конца этого года, чтобы уже в январе-феврале 2022 года применить процедуру отзыва.

— Они должны проанализировать, почему к этим людям будут рекомендовать применить императивный мандат. Вряд ли кто-нибудь хотел бы применить этот механизм в личных целях или для наказания кого-то неугодного. Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение, – сказала депутат.

Первые решения Елена Шуляк ожидает в начале февраля: они будут приниматься областными организациями и будут утверждаться на уровне руководства партии.

Елена Шуляк заявила, что является поклонницей императивного мандата «на всех уровнях» и хотела бы применить его и к народным депутатам. К примеру, к депутатам, которые переходят от «Слуги народа» к межфракционному объединению «Умная политика».

— Сами они не хотят выходить из фракции «Слуга народа». Списочники, например, хорошо понимают, что тогда потеряют мандат, но и честно себе не могут признаться, что их избрали, потому что голосовали за политсилу Владимира Зеленского», – заявила Елена Шуляк.

Напомним, что по состоянию на сентябрь текущего года в Николаевской области функционирует 16 приемных народных депутатов и политических сил.