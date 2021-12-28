Центр исследования коррупции и организованной преступности избрал человеком 2021 года самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за его вклад в «развитие организованной преступности и коррупции».

Об этом сообщает пресс-служба OCCRP.

Главного коррупционера выбирала коллегия из шести журналистов и экспертов в сфере противодействия коррупции. За звание соревновались 1167 кандидатов. В финал кроме Лукашенко попали экс-президент Афганистана Ашраф Гани, президент Сирии Башар Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

В OCCRP пишут, что впервые за десятилетие существования премии главного коррупционера избрали единогласно. Эксперты признали, что за последний год Лукашенко:

направил деньги из бюджета олигархам, близким к семье политика;

приказал перехватить пассажирский самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, нарушив международные законы об авиации;

спровоцировал миграционный кризис, заманив мигрантов в границы Беларуси с ЕС;

распространял дезинформацию о коронавирусе и лекарстве.

Ранее сообщалось, что белорусские власти пытаются посадить в тюрьму всех анархистов, причастных к борьбе с режимом Александра Лукашенко.