Германия в правление Ангелы Меркель заблокировала поставки оружия Украине. Украинские дипломаты будут вести переговоры с новым немецким правительством.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина .

— Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставки Украине вооружения как таковой. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе, — отметил он.

Дмитрий Кулеба назвал этот вопрос принципиальным, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет.

— И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим. Я считаю, что в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений, — заявил он.

Напомним, трехсторонняя контактная группа сегодня, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.