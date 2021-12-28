Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций передало на оккупированный Донбасс 28 тонн гуманитарной помощи. Груз 27 декабря пересек линию разграничения.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Грузовики с гуманитарной помощью попали на оккупированную территорию через пункт пропуска «Счастье». Груз содержит строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику.

— Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему вследствие вооруженной агрессии, — отметили пограничники.

Однако ГПСУ отмечает, что пересечение пункта пропуска «Счастье» для граждан боевики продолжают блокировать.

Напомним, что в августе 2021 года на оккупированные территории Донбасса проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи.