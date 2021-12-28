Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций передало на оккупированный Донбасс 28 тонн гуманитарной помощи. Груз 27 декабря пересек линию разграничения.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Грузовики с гуманитарной помощью попали на оккупированную территорию через пункт пропуска «Счастье». Груз содержит строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику.
— Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему вследствие вооруженной агрессии, — отметили пограничники.
Однако ГПСУ отмечает, что пересечение пункта пропуска «Счастье» для граждан боевики продолжают блокировать.
Напомним, что в августе 2021 года на оккупированные территории Донбасса проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций передало на оккупированный Донбасс 28 тонн гуманитарной помощи. Груз 27 декабря пересек линию разграничения.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Грузовики с гуманитарной помощью попали на оккупированную территорию через пункт пропуска «Счастье». Груз содержит строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику.
— Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему вследствие вооруженной агрессии, — отметили пограничники.
Однако ГПСУ отмечает, что пересечение пункта пропуска «Счастье» для граждан боевики продолжают блокировать.
Напомним, что в августе 2021 года на оккупированные территории Донбасса проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи.