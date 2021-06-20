В течение прошлой недели на оккупированные территории Донбасса проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи. Их пропустили через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье».

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Так, в грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлено 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала недели оккупанты в Донбассе увеличили интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.