Жители Швейцарии с 1 января смогут изменять свой пол и имя в документах без необходимости делать медицинские или бюрократические процедуры.

Достаточно будет только посетить орган гражданской регистрации, пишет Reuters.

Нововведение будет касаться всех швейцарцев от 16 лет, не находящихся на попечении. Другим людям для такой процедуры понадобится одобрение опекунов.

Новые правила для изменения имени и пола в документах не требуют никакой гормональной терапии и других дополнительных оценок. В частности, не понадобится и справка врача, подтверждающая трансгендерность человека. Сейчас в Европе только в нескольких странах есть такая возможность — Ирландии, Бельгии, Португалии и Норвегии.

Напомним, Шотландия официально стала первой страной мира, где изучение темы ЛГБТ+ и инклюзивности стало обязательным в рамках школьной программы.