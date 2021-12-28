Возможное российское вторжение в Украину после того, как Кремль перебросил войска и военную технику к границе, вызвало обеспокоенность в Кишиневе.

Об этом пишет Timpul.

Президент Молдовы Майя Санду акцентировала, что нападение России на Украину затронет и Молдову.

— Мы наблюдаем за тем, что происходит, у нас есть механизмы для сбора информации, у нас есть некоторые протоколы, которые мы обновляем для каждой ситуации, но в случае военных действий это затронет нас и будет серьезной ситуацией для всех, кто находится в регионе. Мы надеемся, что этого не произойдет, мы рассчитываем на дипломатические действия Запада и России, — отметила Майя Санду, имея в виду действия Москвы в отношении Украины.

При этом глава государства пояснила, что ничто не заставит ее пойти на диалог с непризнанным Приднестровьем, сепаратистов которого открыто спонсирует Россия.

— Я не вижу необходимости во встрече с Владимиром Красносельским (лидер Принедстровья, - прим), — подчеркнула Майя Санду.

Также она без колебаний раскритиковала участие посла России в Кишиневе Олега Васнетова в так называемой «инаугурации» лидера сепаратистов, учитывая, что Республика Молдова не признает президентские выборы на левом берегу Днестра.

Как сообщалось, молдавский дипломат попросил Румынию о защите своей страны в случае нападения России на Украину.