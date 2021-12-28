Индия разрешила для экстренного использования еще две вакцины против коронавируса и таблетки, которые производит американская компания Merck.

Как пишет Reuters, медицинские власти страны одобрили использование вакцины Covavax — ее выпускает компания Serum Institute по лицензии американского производителя Novavax.

Вторым препаратом стал Corbevax, разработанный индийской компанией Biological E.

В Индии в основном вводят вакцины против COVID-19 Covishield (AstraZeneca) и Covaxin от местного производителя Bharat Biotech. Всего сертифицировано использование восьми препаратов. Помимо упомянутых, разрешены вакцины Moderna, Johnson and Johnson, «Спутник V» и экспериментальная ДНК-вакцина ZyCoV-D.

В стране сделали 1,43 миллиарда прививок против коронавируса, 62% населения получили обе дозы.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выдало разрешение на применение таблеток от коронавируса компании Pfizer. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.