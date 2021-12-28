Сегодня, 28 декабря, сирийский портал Латакия попал под ракетный удар израильских самолетов. Это второй подобный удар по стратегическим объектам Сирии за последний месяц.
Об этом пишет Digi24 со ссылкой на сирийскую прессу.
В результате авиаудара в порту возникло несколько очагов пожаров и ряд зданий получили «значительный материальный ущерб».
— Около 3:21 утра израильские самолеты нанесли залповый ракетный удар в направлении Средиземного моря (...) по контейнерному терминалу в порту Латакия, — отмечает сирийское информационное агентство SANA
Это не первая атака по инфраструктуре. Три недели назад Израиль уничтожил партию иранского оружия в западной части этого же порта, без каких-либо человеческих жертв.
По данным британской неправительственной организации, это была первая атака на порт с начала войны.
Израильские ракеты были нацелены на «прямую транспортировку иранского оружия на контейнерном терминале» внутри порта, что вызвало «сильные взрывы и, как следствие, материальный ущерб, без каких-либо жертв», отмечает организация OSDO.
Напомним, Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном. Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что при необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сегодня, 28 декабря, сирийский портал Латакия попал под ракетный удар израильских самолетов. Это второй подобный удар по стратегическим объектам Сирии за последний месяц.
Об этом пишет Digi24 со ссылкой на сирийскую прессу.
В результате авиаудара в порту возникло несколько очагов пожаров и ряд зданий получили «значительный материальный ущерб».
— Около 3:21 утра израильские самолеты нанесли залповый ракетный удар в направлении Средиземного моря (...) по контейнерному терминалу в порту Латакия, — отмечает сирийское информационное агентство SANA
Это не первая атака по инфраструктуре. Три недели назад Израиль уничтожил партию иранского оружия в западной части этого же порта, без каких-либо человеческих жертв.
По данным британской неправительственной организации, это была первая атака на порт с начала войны.
Израильские ракеты были нацелены на «прямую транспортировку иранского оружия на контейнерном терминале» внутри порта, что вызвало «сильные взрывы и, как следствие, материальный ущерб, без каких-либо жертв», отмечает организация OSDO.
Напомним, Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном. Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что при необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие.