Сегодня, 28 декабря, сирийский портал Латакия попал под ракетный удар израильских самолетов. Это второй подобный удар по стратегическим объектам Сирии за последний месяц.

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на сирийскую прессу.

В результате авиаудара в порту возникло несколько очагов пожаров и ряд зданий получили «значительный материальный ущерб».

— Около 3:21 утра израильские самолеты нанесли залповый ракетный удар в направлении Средиземного моря (...) по контейнерному терминалу в порту Латакия, — отмечает сирийское информационное агентство SANA

Это не первая атака по инфраструктуре. Три недели назад Израиль уничтожил партию иранского оружия в западной части этого же порта, без каких-либо человеческих жертв.

По данным британской неправительственной организации, это была первая атака на порт с начала войны.

Израильские ракеты были нацелены на «прямую транспортировку иранского оружия на контейнерном терминале» внутри порта, что вызвало «сильные взрывы и, как следствие, материальный ущерб, без каких-либо жертв», отмечает организация OSDO.

Напомним, Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном. Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что при необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие.