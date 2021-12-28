Президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти страны не рассматривают вопрос присоединения к НАТО, но стремятся вступить в ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс.

— Нет никакой инициативы об отказе нейтралитета или вступлении в НАТО. Мы не представляем военной угрозы для кого-либо. Мы хотим мира, хотим, чтобы дела развивались в положительном направлении, — сказала Майя Санду.

16 декабря президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова стремится присоединиться к ЕС и уже заявила России, что это ее выбор.

В июле 2021 года президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали декларацию Батумского саммита о евроинтеграции — совместное заявление о стремлении стать членами ЕС.

Цель декларации — укрепить сотрудничество Украины, Грузии и Молдовы по вопросу евроинтеграции. В документе сказано, что ни одна третья сторона не может повлиять на суверенный и безальтернативный выбор трех стран, которые объединяет одна цель — вступить в ЕС.

Как сообщалось, молдавский дипломат попросил Румынию о защите своей страны в случае нападения России на Украину.