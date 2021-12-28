Верховный суд РФ ликвидировал одну из первых правозащитных организаций «Международный Мемориал». Иск подавала Генеральная прокуратура.

За процессом следило издание «Медиазона».

Сторона обвинения требовала закрыть правозащитную организацию, названную иностранным агентом, якобы за нарушение правил маркировки постов иноагентов. Но по факту предъявляла правозащитникам материалы про репрессии в СССР.

— Международный Мемориал создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память — в первую очередь, о Великой Отечественной войне. «Мемориал» создает лживый образ СССР как террористического государства, — посокрушался прокурор Алексей Жавяров.

Защита настаивала, что никаких оснований для такого радикального решения не существовало, а требования прокуроров было политической волей нынешних правителей Кремля, которые желали уничтожить организацию, занимающуюся исследованиями сталинский репрессии и отстаиванием базовых прав человека.

Это чувство гадкое: такого рода политические дела основываются не на соображениях закона.

— Устранить сейчас «Мемориал» из истории страны — значит посодействовать представлению «государство всегда право». Понятие патриотизма отождествляется с понятием государственной власти <...> Это чувство гадкое: такого рода политические дела основываются не на соображениях закона, — выступил адвокат Генри Резник.

Судья не прислушалась к аргументам адвокатов и постановила уничтожить организацию.

— Иск о ликвидации «Мемориала» удовлетворить, «Мемориал» ликвидировать, — зачитает судья Алла Назарова.

Напомним, СБУ сняла гриф секретности с документов о советских репрессиях в Крыму.