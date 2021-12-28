Заместитель министра образования Игорь Гарбарук уволился по собственному желанию после инцидента с декольте его помощницы на встрече с мэром Львова Андреем Садовым.

Об этом сообщила нардеп от «Слуги народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Отметим, 25 декабря на встречу с мэром Игорь Гарбарук пришел в компании 27-летней юристки Кристины Тишкун. Общество возмутилось из-за того, что женщина был в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. По словам замминистра, Кристина Тишкун — его помощница.

В социальных сетях украинцы выражали свое недовольство — мол, такой наряд не соответствует деловому этикету. Сама же девушка не видит в своем наряде ничего развратного.

— А в городской совет нужно выбирать наряд? Я думала, каждый одевается, как ему нравится, удобно, комфортно, — отметила девушка в комментарии под фотографией.

Сам Игорь Гарбарук сначала опубликовал стихотворение Редьярда Киплинга «Если...», но впоследствии удалил его. Решение об увольнении чиновника приняли на заседании Кабмина 28 декабря 2021 года. Соответствующее заявление Игорь Гарбарук написал сам.

Напомним, 13 декабря правительство Украины освободило от занимаемой должности Александра Гогилашвили, в обосновании решения указали «по собственному желанию».