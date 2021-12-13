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Сегодня, 13 декабря, правительство Украины освободила от занимаемой должности Александра Гогилашвили, в обосновании решения указали «по собственному желанию».
Распоряжение об увольнении разместили на сайте Кабмина.
Указ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию, — сказано в приказе.
Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Сегодня, 13 декабря, правительство Украины освободила от занимаемой должности Александра Гогилашвили, в обосновании решения указали «по собственному желанию».
Распоряжение об увольнении разместили на сайте Кабмина.
Указ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию, — сказано в приказе.
Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.