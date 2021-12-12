Александр Гогилашвили

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.

Об этом говорится в официальном Telegram-аккаунте главы государства.

— По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем, – написал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что демократическое государство не может существовать «без обычного человеческого равенства».

— В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и праве на уважение, – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что в любом случае ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.