Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки.

Свою позицию он выложил на странице в Facebook.

Министр гарантировал, что поступки его заместителя станут предметом внутреннего расследования.

— Я лично изучу все детали и приму соответствующее решение, — поручился начальник ведомства.

Тем временем, на сайте МВД сообщили, что указ об отстранении Александра Гогилашвили вступил в силу, под ним есть подпись Дениса Монастырского.

Напомним, сегодня утром появилось видео, на котором заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в матерной форме отчитывает полицейских, остановивших его машину, не признав в нем помощника Монастырского.