Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки.
Свою позицию он выложил на странице в Facebook.
Министр гарантировал, что поступки его заместителя станут предметом внутреннего расследования.
— Я лично изучу все детали и приму соответствующее решение, — поручился начальник ведомства.
Тем временем, на сайте МВД сообщили, что указ об отстранении Александра Гогилашвили вступил в силу, под ним есть подпись Дениса Монастырского.
Напомним, сегодня утром появилось видео, на котором заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в матерной форме отчитывает полицейских, остановивших его машину, не признав в нем помощника Монастырского.
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Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки.
Свою позицию он выложил на странице в Facebook.
Министр гарантировал, что поступки его заместителя станут предметом внутреннего расследования.
— Я лично изучу все детали и приму соответствующее решение, — поручился начальник ведомства.
Тем временем, на сайте МВД сообщили, что указ об отстранении Александра Гогилашвили вступил в силу, под ним есть подпись Дениса Монастырского.
Напомним, сегодня утром появилось видео, на котором заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в матерной форме отчитывает полицейских, остановивших его машину, не признав в нем помощника Монастырского.