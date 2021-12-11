Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили принес извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.
Раскаятельный пост он опубликовал в Facebook.
Помощник главы МВД признал ошибочность своего поведения и пообещал всячески помогать расследованию.
— Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его реализации, — написал Александр Гогилашвили.
Напомним, глава МВД Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки.
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Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили принес извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.
Раскаятельный пост он опубликовал в Facebook.
Помощник главы МВД признал ошибочность своего поведения и пообещал всячески помогать расследованию.
— Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его реализации, — написал Александр Гогилашвили.
Напомним, глава МВД Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки.