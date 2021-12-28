Коллектив 4 канала убежден, что нардеп от «Слуги народа» Алексей Ковалев, который и приобрел телевизионный актив, воздержится от вмешательства в редакционную политику.

Об этом пишет «Детектор медиа», получив комментарий у генпродюсера 4 канала Владислава Бычка.

Генеральный продюссер подчеркнул, что сотрудники хотят обезопасить себя от влияния партии власти.

— На сегодняшний день могу сказать только то, что у коллектива была встреча с новым владельцем. Его представили коллективу и подписали соглашение о невмешательстве в редакционную политику. После этого не последовало никаких указаний или нововведений. Мы работаем в том же режиме. Никаких изменений в штате, новых должностей и новых лиц не было, вмешательств в редакционную политику не было. Поэтому мы ждем встречи с собственником. Сам владелец заявлял нам и писал в соцсетях, что ему не хватает телеканалов равноудаленных от всех политических сил, которые не обслуживают конкретную из них. Поэтому мы будем учитывать поступки с его стороны. Если будет меняться риторика, мы будем на это реагировать. Но пока рано делать выводы и накладывать клеймо. Я хочу понять, какие будут изменения. И уже исходя из этого будем принимать решение, — пояснил Владислав Бычок.

Напомним, народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Алексей Ковалев стал владельцем ООО «ТРК Интеррадио» («4 канал»).