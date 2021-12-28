Комитет избирателей Украины подсчитал, что в 2021 году 25 народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады из 5 681 проведенных.

Об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Активнее всего голосовали депутаты из фракций «Слуга Народа» и «Европейская Солидарность», а меньше всего — из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

По подсчетам КИУ, в среднем «слуги» приняли участие в 83% голосований (нажали «за», «против» или «воздержался»). Депутаты «Евросолидарности» присоединились к 80% голосований. А вот депутаты ОПЗЖ приняли участие всего в 38% голосований.

Почти одинаковые показатели у депутатов группы «Довіра» и у «Голоса» — около 72% голосований. Более низкий результат у депутатов «Батькивщины» (62%) и группы «За будущее» (54%).

— Часть народных депутатов фактически саботировали голосование Верховной Рады в 2021 году, не голосуя ни «за», ни «против» или «воздержался». Такое поведение подрывает доверие к деятельности парламента и противоречит принципам работы депутата, — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что в Раде IX созыва ввели систему штрафов, налагаемых на депутата в случае неучастия в голосованиях. Однако, по его словам, на практике это не разрешило проблему.

Напомним, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк анонсировала, что в 2022 году политсила планирует применять императивный мандат для досрочного отзыва некоторых местных депутатов.