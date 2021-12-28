Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружении зарегистрированы в ГБР, ОГПУ и СБУ.

Об этом рассказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко после безотлагательного приема в Службе безопасности Украины, сообщили в пресс-службе политсилы.

— Мы заранее уведомили руководство СБУ, что согласно Закону о статусе народного депутата мы хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности, Владимиром Зеленским, — сказала Ирина Геращенко журналистам.

— О чем идет речь в этом заявлении? На самом деле Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса, довела до этого энергетического кризиса нынешняя власть. И мы видим, что сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с того, что вернула закупку электроэнергии из РФ и Беларуси. Также вернули закупку угля. Уголь из РФ – украден на украинских экспроприированных оккупационным режимом шахтах на оккупированных территориях. Очевидно, 3 миллиарда долларов, которые в этом году выплачены за энергоносители России и Беларуси, это финансирование терроризма, финансирование страны – агрессора, — констатирует Ирина Геращенко.

— Сейчас на российских каналах идет сериал «Сваты», и это тоже финансирование страны – агрессора, получение от них дивидендов на свои роялти, на свои компании. Все это должно стать очень серьезным предметом рассмотрения СБУ. Наша команда на прошлой неделе обратилась с такими же заявлениями в ГБР и ОГПУ, — напомнила Ирина Геращенко.

В сообщении об уголовном правонарушении, поданном в СБУ, в частности, отмечено: при канденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.

Представители «ЕС» отмечают, что в течение 2016 – 2019 годов высшее руководство государства вместе с профильным министерством провело переоборудование украинских ТЭС на добываемый на украинских угледобывающих предприятиях уголь газовой группы с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло и электроснабжения. По состоянию на начало 2019 года 55 из 75 блоков ТЭС было переведено на сжигание газового угля, и только 18% электроэнергии всех ТЭС производилось путем сжигания антрацита. Фактически, зависимость страны от поставок российского угля и угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей была преодолена, и это обеспечило Украине энергетическую независимость в сфере тепло и электроснабжения.

Со вступлением в должность Президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий. Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора Российской Федерации и ныне недружественной – Республики Беларусь.

Государственное предприятие ПАО «Центрэнерго» перешло на российский уголь в интересах Игоря Коломойского. По меньшей мере, 1,5 млн т угля разных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали государственной компании Центрэнерго фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно русское.

Об этом утверждает в своем расследовании портал bihus.info, в частности, в сюжете Алисы Юрченко «КОЛОМОЙСКИЙ.RU».

За время президентства Зеленского около 4 миллиарда долларов США было потрачено на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран – говорится в заявлении о преступлении.

Следует особо отметить, что часть импортируемого угля, под видом российского, является углем добытым и незаконно вывезенным с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС.

Приведенные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из Российской Федерации для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию.

Указанные действия совершаются высшим руководством государства с началом пребывания на посту Президента Украины Зеленского В.А., не могли быть ему неизвестны и совершаться без его участия и разрешения, – убеждены депутаты.

В «Европейской Солидарности» отмечают – указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, оборонной способности безопасности Украины». В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам Украины» – уголовное правонарушение предусмотренного ч.3 ст.258-5 “Финансирование терроризма”.

А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть «создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями совершено должностным лицом с использованием служебного положения».

Напомним, экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.