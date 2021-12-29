Президент Украины Владимир Зеленский, по указанию которого фабрикуют дела против лидера крупнейшей оппозиционной партии в Украине за «государственную измену», в конце концов рискует выйти на самого себя.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью «5 каналу».

Петр Порошенко подчеркнул, что обязательно поговорит о государственной измене и финансировании страны-агрессора, когда в соответствии с собственными планами в первой половине января вернется в Украину.

— Моим планам никак не препятствуют какие-либо действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит и боится. Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искаженного правосудия, — говорит Петр Порошенко. — Если вы хотите поговорить о государственной измене, я приеду – поговорим. Если вы хотите поговорить о финансировании терроризма, я приеду – поговорим, — отмечает Петр Порошенко.

Он напомнил, что за время его каденции как Верховного Главнокомандующего ВСУ освободили две трети оккупированного Донбасса.

— А сегодня вы сдали украинскую землю, подписав позорное соглашение о разведении войск. Пусть общество оценит. В результате наших усилий были созданы ВСУ, а украинская разведка провела десятки блестящих операций, в том числе и по ликвидации убийц, мародеров и главарей банд, которые издеваются и убивают украинцев. А Зеленский уничтожил разведку и слил операцию по «вагнеровцам» – поговорим и о государственной измене, — сказал Петр Порошенко. — Я профинансировал более 2 миллиардов гривен на украинскую армию, на другие благотворительные программы. А вы, используя свои офшорные сделки с Коломойским, уклоняетесь от уплаты налогов и крадете деньги из бюджета — поговорим и о финансировании, — предостерегает лидер «ЕС».

По словам пятого президента, Украина при Владимире Зеленском потратила более 3,5 миллиардов долларов на закупку российского угля, напрямую профинансировав страну-агрессора, завозив через Россию украденные у Украины ресурсы ОРДО/ОРЛО.

— Вы должны это объяснить и будете это объяснять обществу. В 2015 году Порошенко обеспечил энергетическую независимость и прекратил импорт электроэнергии из России и Беларуси. А после того, как вы призываете мир применить санкции против России и Беларуси, сами покупаете у них электроэнергию, финансируя агрессора. Поговорим о финансировании терроризма, — отмечает Петр Порошенко. — Главное — перед тем, как начинаешь расследование, не выйти сам на себя, — считает Петр Порошенко. — Это и есть переворот – то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, «подозрение» мне как пятому президенту, который 5 лет давал отпор российской агрессии. Вам очень трудно будет это объяснять в будущее, — убежден Петр Порошенко.

Как сообщалось, и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.