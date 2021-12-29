Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О Стратегии информационной безопасности».

Соответствующий указ №685/2021 опубликован на сайте главы государства.

— В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, статьей 13 Закона Украины «О национальной безопасности Украины» постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О Стратегии информационной безопасности» (прилагается). Утвердить Стратегию информационной безопасности (прилагается), — говорится в сообщении.

В то же время признается утратившей силу ст. 2 указа Президента Украины от 25 февраля 2017 года №47 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года «О Доктрине информационной безопасности Украины».

Указ вступает в силу дня опубликования.

В документе указывается, что информационная политика Российской Федерации – это угроза не только для Украины: «Специальные информационные операции Российской Федерации направляются на ключевые демократические институты (в частности, избирательные), а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия в Украине и других демократических государствах».

Напомним, президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.