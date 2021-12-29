США, а также их союзники и партнеры проведут двусторонние и многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

— Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения (двустороннего, – прим.) диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО — Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января, — проинформировал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что подход действующей администрации США в отношении Украины является четким и последовательным.

— Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов — сдерживания и дипломатии. У нас в НАТО общая позиция по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если нападет на Украину, и мы также едины в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах, — отметил Нед Прайс.

Комментируя содержание переговоров, он заметил, что ожидается обсуждение обеспокоенности с обеих сторон. При этом спикер Госдепа подчеркнул: «Мы всегда будем придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров».

Нед Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США дипломатическому решению конфликтов.

— Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее, — подытожил представитель Госдепа.

Напомним, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.