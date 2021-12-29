Сегодня портовый терминал Naval Logistics на территории бывшего ЧСЗ — работающий кластер из пяти запланированных кластеров будущего николаевского логистического проекта NAVAL PARK.

Об этом говорится на странице Индустриального парка в Facebook.

В мире давно сформировано представление о городах-портах ближайшего будущего на основе анализа трендов и событий, определяющих рынок сегодня. Создание весомого игрока на рынке перевалки Юга Украины с достижением грузооборота до 12 миллионов тонн грузов в год — это стратегическая цель работы портового кластера NAVAL PARK в Николаеве.

По истории портовых городов мира видно, что порты определяют фокус на стратегию территориального развития. Из года в год в мире нарастает необходимость поиска новых возможностей синергии между портом и городом. Кто добьется в этом успеха — тому и быть на коне. Николаев — явный претендент на одно из лидерских мест в числе портовых городов, благодаря его географическому положению, трудовому потенциалу и инвесторам, готовым вложить в развитие города свои деньги.

Примером удачной синергии порта и города является Амстердам, второй по величине в Нидерландах. За последние несколько лет город разрастается в результате портовой деятельности, прилива рабочих рук и культурной интеграции. Сегодня руководство города разрабатывает стратегии многоцелевого (комплексного) использования муниципальной земли, чтобы Амстердам стал полноценным основным звеном всей транспортной цепочки от производителя до конечного получателя. Здесь важную роль играет порт в связке с территорией, то есть географическим положением.

Николаевский индустриальный парк NAVAL PARK запланирован с учетом этой связки. После согласия городских властей на реализацию этого крупномасштабного проекта инвестором, Николаев повысит эффективность использования своих территорий на благо горожан.

За несколько лет работы на территории ЧСЗ ООО «Наваль Парк» провело изучение дна и грунтов, обследовало акваторию. Сейчас осадка у южной и западной набережных портового кластера составляет 6,7 и 9 метров соответственно. Реализация строительства индустриального парка позволит провести дноуглубительные работы, чтобы увеличить глубину у причалов в подходном канале до 11,5 метров. Это даст возможность увеличить грузооборот до 12 миллионов тонн в год, что составляет треть от сегодняшнего грузооборота Николаева, осуществленного с помощью портовой деятельности.

Развитие портового кластера в рамках логистического хаба в Николаеве обеспечит качественное оказание таких услуг, как:

приемка грузов с авто/железнодорожного/морского транспорта,

перевалка зерновых, наливных, контейнерных и термоштучных грузов,

формирование судовых партий в течение 30 календарных дней,

погрузка морских судов экспортными грузами,

таможенное оформление грузов,

сертификация,

издание необходимой товаросопроводительной документации,

фумигация экспортных зерновых грузов,

агентирование судов,

обслуживание импортных грузов.

По информации из ООО «Наваль Парк» портовый кластер индустриального парка будет включать в себя пять причалов: два — для контейнерных и термоштучных грузов, два – для зерновых и насыпных грузов, один — для наливных грузов.

Отметим, что согласно последнему мировому исследованию Global Port Trends 2030 перспективы развития припортовых городов связаны с положительным влиянием на них в результате разумного подхода к организации портовой деятельности. В первую очередь это рост технологического развития, экологической рациональности и экономического успеха. Так, согласно анализу, к 2030 году:

успешными станут те порты, которые повысят эффективность использования своих территорий.

порты, которые не справятся с этой задачей, прекратят свое существование и будут поглощены городом.

порты будут создавать новые экосистемы с городами и продолжат получать выгоды от синергии между городами и портами в существующих кластерах.

порты станут еще более мощным драйвером инноваций и источником доходов для близлежащих городов.

В случае разумного подхода николаевских властей к работе с инвесторами Николаев имеет все шансы стать примером возрождения из запустения в ТОПы портовых городов Украины и мира.

Напомним, в индустриальном парке «Naval Park» уверены, что николаевский регион может выйти в топ областей по объемам переработки агропромышленной продукции благодаря запуску многопрофильного индустриального парка в областном центре.