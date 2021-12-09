В индустриальном парке «Naval Park» уверены, что николаевский регион может выйти в топ областей по объемам переработки агропромышленной продукции благодаря запуску многопрофильного индустриального парка в областном центре.

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

На предприятии отметили, что в Украине насыщение потребительского рынка продовольственными товарами обеспечивается с помощью отечественной и заграничной продукции. Состояние внутреннего рынка характеризуется пороговым уровнем продовольственной зависимости от внешнего рынка. Большое количество продуктов питания поставляются на продовольственные рынки страны, и в частности Николаевской области, из-за границы. В то же время в регионе отсутствует единый агропромышленный, он же логистический, центр для первичной, вторичной, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, фасовки, дистрибуции сырья и готовой продукции местного производства и не только. Это заметно сказывается на стоимости конечной продукции в сторону удорожания.

— Наряду с безработицей в Николаеве повышение цен на продукты ощущается с каждым годом все сильнее и сильнее, как горожанами, так и жителями области, — отметили в «Naval Park».

Напомним, в сентябре этого года замдиректора ООО «Наваль Парк», основного инвестора индустриального парка, Максим Лозовский отметил, что индустриальный парк работает как мультипликатор рабочих мест, когда одно рабочее место рождает за собой как минимум еще семь.

— Это достигается за счет роста экономических и транспортных потребностей горожан вследствие успешной работы индустриального парка. Рост деловой активности обеспечит город и область 40 тысяч рабочих мест. Далеко не последнюю роль в этом играет агропромышленный кластер парка, так как на его территории расположат свои мощности компании по переработке и упаковке зерновых, бобовых и орехов, комбикормов; компании, производящие муку, мясные изделия, консервы, масла, вина, хлебобулочные изделия; предприятия по переработке фруктов и овощей; компании по добыче продукции аквакультуры и водных биоресурсов и др. Предполагается также, что агропромышленный кластер вместит в себя и тепличный комплекс. Спрос на рабочую силу заметно вырастет. Одновременно с этим работа кластера поднимет уровень обеспеченности внутреннего спроса на продукты питания по приемлемым для населения ценам, — отметили в индустриальном парке.

В планах ООО «Наваль Парк» предложить резидентам агропромышленного кластера участки от 5 до 20 га и готовые помещения в аренду: от 5000 до 20 000 м2.

Агропромышленные компании, утверждают в «Наваль Парк», не только полностью удовлетворят потребности в необходимых квадратных метрах складских помещений, но и сэкономят на стоимости аренды с учетом, что на одной территории работает порт, ж/д доставка и таможня.

Для сравнения ставка аренды за кв. метр готового помещения в Китай составляет 2,3 — 6,1 доллара, в Европе 11- 27 доллара, в Николаеве 0,3-7,4 доллара. Это также является весомым доводом для иностранных агропромышленных компаний, таких как Cargill.

Отмечается, что в настоящее время на территории «Naval Park» функционирует собственный логистический проект — зерновой терминал на 60 тысяч тонн единовременного хранения. Клиентами инвестиционного проекта являются представители агробизнеса (в частности производители масел, зернотрейдеры, зернопереработчики), трейдеры, осуществляющие поставки на небольших судах (от 3 до 24 тысяч тонн) в Турцию, Египет, Средиземноморье, Северную Африку и на Ближний Восток.

— С учетом того, что Николаевская область является стратегически важным логистическим регионом, потребность в складах будет расти, потребность в трудовых ресурсах также. Самое удивительное в этой истории то, что на сессиях, комиссиях и заседаниях избранники народа не устают говорить о развитии региона, вернее о том, как оно ему необходимо. Дело за малым — дождаться, когда городской совет и администрация Николаева увидят в работе крупного агропромышленного кластера долгожданное развитие города, — резюмировали в «Naval Park».

Ранее сообщалось, что в компании «Наваль Парк» убеждены в необходимости обновить простаивающие территории Николаева, не приносящие прибыли в городской бюджет.