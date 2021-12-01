В компании «Наваль Парк» убеждены в необходимости обновить простаивающие территории Николаева, не приносящие прибыли в городской бюджет.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Как сообщается, в Николаевской области на сегодняшний день не представлено большое количество сетевого сегмента FMCG (товаров повседневного спроса, — прим.) и DIY (товаров hand made, — прим.). При этом отрасль уже нуждается в новых игроках потребительского рынка и складских помещениях, так как ритейл-сегмент набирает обороты в своем развитии.

На сегодняшний день Николаев не может конкурировать с другими городами Украины в качестве комплексного логистического центра, хотя географическое расположение города — водные, ж/д пути и дорожная развязка — этому располагает, подчеркивают в ООО «Наваль Парк». По сравнению с Полтавой (более 19000 квадратных метров складов), Запорожьем (более 14000 квадратных метров складов) и Херсоном (более 15000 квадратных метров складов), Николаев (3000 квадратных метров складов) занимает не приоритетное место в выборе логистических операторов.

— Сделать Николаев одним из лидеров мировой логистики может разумный подход к реновации территорий, не приносящих прибыли в городской бюджет. Проще говоря, простаивающих. Эту мысль до николаевского общества и городской власти доносит местная компания ООО «Наваль Парк», взявшая на себя инициативу превратить территорию обанкротившегося Черноморского судостроительного завода в индустриальный парк, большую часть которого отдадут под логистический кластер с возможностью размещения на нем комплексных складов общей площадью свыше 60 000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Укрпошта, которая сотрудничает с площадкой Aliexpress, в 2020 году подчеркнула свою заинтересованность в открытии складских помещений в Украине.

— По статистике Украина — вторая в мире по росту заказов на Aliexpress, и Николаев имеет все возможности опередить другие города в гонке за лакомым инвестором из Китая. Сегодня, в том числе на фоне пандемии COVID-19, очень бурно развивается рынок e-commerce, 80% почтовых отправлений в Украину приходится на Китай, 40% посылок из Китая приходятся на Украину, 60% посылок из Китая следуют через Украину в страны Европы, Средней Азии и Африки, — добавляют в ООО «Наваль Парк».

Планируется, что индустриальный парк в Николаеве станет площадкой для сортировки и распределения грузов и посылок как внутри страны, так и на Европу. Транспортно-экспедиторские компании также могут стать либо будущими резидентами логистического кластера индустриального парка, либо партнерами, которые в дальнейшем смогут привести своих клиентов в качестве инвесторов. Это связано с тем, что данные компании ежедневно осуществляют услуги перевозки товаров или сырья, которые должны где-то складироваться.

— Одним из основных преимуществ логистического кластера в Николаеве станут таможенно-лицензионные услуги по месту. Собственно, в этом и есть приоритет — комплексность, растаможка товаров в непосредственной близости от порта и ж/д станции. Это намного ускоряет процесс растаможки, экономя миллионы долларов предприятиям, что делает индустриальный парк в Николаеве привлекательным для иностранных инвесторов, — утверждают в компании.

Кроме того, к работе в логистическом кластере Николаевского индустриального парка NAVAL PARK планируют пригласить распределительные центры, почтовых операторов, логистических провайдеров, гигантов E-commerce Alibaba Group, Amazon и EBay.

Также кластер сможет удовлетворить потребности предприятий агропромышленного сектора и пищевой промышленности в хранилищах овощных и фруктовых культур, молочной, мясной и другой продукции.

Напомним, ранее на предприятии «Наваль Парк» демонстрировали проект одного из пяти кластеров Николаевского индустриального парка, который расположат на территории бывшего ЧСЗ.