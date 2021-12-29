Центр по контролю и заболеваниям США (CDC) принял решение сократить сроки самоизоляции для бессимптомных больных коронавирусом и контактных лиц. Они могут находиться на изоляции всего 5 дней.

Как пишет TheБабель, в новом руководстве отмечено, что больной коронавирусом может самоизолироваться на 5 дней вместо 10, как рекомендовали ранее. Если у человека нет симптомов, то он уже может вернуться к нормальной жизни, но одевая всюду маску — даже дома.

В то же время, если у них есть симптомы коронавируса, то изоляцию нельзя прекращать.

По данным CDC, такое решение было принято опираясь на данные, что передача коронавируса обычно происходит за 1-2 дня до появления симптомов и в течение 2-3 дней после появления.

Такие рекомендации CDC по самоизоляции во время болезни не изменялись с самого начала пандемии. На них ориентируются многие органы здравоохранения в других государствах так же, как и на рекомендации ВОЗ. Как отметил доктор Энтони Фаучи, который в США отвечает за борьбу с пандемией и является главным медицинским советником Байдена, новый штамм коронавируса «Омикрон» заражает значительно большее количество людей, но если все они будут вынуждены самоизолироваться, то это нанесет серьезный удар по экономике. В частности, больницы могут столкнуться с нехваткой медиков.

Напомним, глава Африканских центров по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» на 70-80% менее серьезен, чем предыдущий вариант «Дельта». Однако такую динамику можно наблюдать не во всех странах.