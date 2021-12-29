В аннексированном Крыму появился новый десантно-штурмовой полк.

О завершенее его формирования сообщил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков, сообщает газета Минобороны РФ Красная звезда в среду, 29 декабря.

— В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны, — заявил Андрей Сердюков.

Известно, что новый полк ВДВ в Крыму вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.

Ранее в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что к концу 2021 года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду (Камышин, Волгоградская область) в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в крымской Феодосии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз будет считать Москву виновницей и ужесточит санкции против нее.