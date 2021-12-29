В Молдове отложили первое судебное заседание по делу о коррупции отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло. Вместо конца декабря суд начнется весной 2022 года.

Об этом информирует Publika.

Защитники чиновника требовали перенести слушания, так как ответчик в лице Стояногло не сумел изучить обвинительной заключение, ведь ему еще не выдвинули окончательно обвинение.

Судья принял доводы и отложил заседание до 1 марта 2022 года, предоставив отсрочку в два месяца

Как сообщалось, генпрокурора Молдовы задержали задержали 5 октября этого года. Следствие ведется сразу по ряду пунктов уголовного дела — злоупотребление служебным положением, пассивная коррупция, ложные заявления, злоупотребление служебным положением и превышение служебных обязанностей.