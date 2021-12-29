Иранское государственное телевидение показало кадры военных учений, организованных Корпусом стражей исламской революции, имитирующих атаку баллистических ракет и дронов-камикадзе на ядерный реактор Израиля возле Димона.

Об этом пишет Digi24.

Иран назвал проходящие маневры операцией «Великий пророк».

— Стражам исламской революции удалось успешно атаковать этот критический центр сионистского режима в ходе ракетных испытаний, — гордо заявили иранские СМИ.

По словам начальника штаба иранских вооруженных сил генерала Мохаммада Багери, в ходе учений были одновременно запущены 16 баллистических ракет и 10 террористов-смертников Shahed-136.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже заявил, что Израиль «оставляет за собой право» применить силу против Ирана, чтобы помешать ему получить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, Израиль атаковал ракетами сирийский порт, где хранилось оружие для террористов.