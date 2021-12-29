Президент России Владимир Путин предложил Госдуме принять новый закон, который упрощает получение гражданства РФ.

Об этом сообщается на сайте Думы.

Законопроектом предусмотрено сокращение количества требований более чем для 20 категорий лиц при принятии в гражданство РФ.

Речь идет о лицах, являвшихся гражданами бывшего СССР, а также их детях. Кроме того, упрощенное приобретение российского гражданства будет также касаться лиц, имеющих в России близких родственников – граждан РФ, в том числе имеющих родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относящейся к Российской империи или СССР в пределах нынешней границы РФ (с учетом Крыма).

Гражданами России могут быть признаны:

лица, родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.;

лица, у которых хотя бы один из родителей на день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР);

военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или РФ и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившиеся под юрисдикцией России и располагавшиеся на территориях других государств.

Предусматривается, что президент России сможет по своему усмотрению (а не только с гуманитарной целью) определять категории лиц, получивших право на упрощенное получение российского гражданства. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

анее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз будет считать Москву виновницей и ужесточит санкции против нее.