Столичная власть рекомендует киевлянам всегда иметь при себе набор вещей – так называемый «тревожный чемодан», который можно быстро взять с собой в случае вооруженного наступления России на Украину.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко в интервью Главкому.

— У нас уже восьмой год идет война и эскалация возможна в любой момент. Местные власти могут прежде всего предоставить информацию. Человек, который ею вооружен, может делать те или иные выводы и, соответственно, не будет поддаваться панике. Мы же не паникуем, когда садимся в самолет и каждый раз нам показывают, где находятся аварийные выходы, как пользоваться кислородными масками и где находится спасательный жилет. Это не значит, что это все обязательно понадобится. Просто эта информация для того, чтобы люди четко понимали свои действия.Это не только войны касается - у нас мир вообще очень техногенный. Произойти же может все, что угодно.Когда зимой едешь в автомобиле в плохую погоду, где-то могут быть сугробы.Поэтому в авто должны быть лопата, свеча для обогрева, — сказал Андрей Крищенко.

Поэтому, по его словам, желательно всегда иметь набор вещей – так называемый «тревожный чемодан», который можно быстро взять с собой. В первую очередь, это – документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в Интернете).

Также он отметил, что желательно человеку получить какие-то навыки первой медицинской помощи, и для этого не обязательно проходить курсы, достаточно будет посмотреть ролики по этой теме в Интернете.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз будет считать Москву виновницей и ужесточит санкции против нее.