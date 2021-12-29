Вице-премьер РФ Александр Новак считает перспективы прогона российского газа через украинскую систему неопределенными.

Об этом пишет РБК, получив комментарий от чиновника.

Официальный представитель России уверен, что Москва может прекратить транспортировать топливо через Украину.

— Теоретически, наверное, возможно, если не будет заявок. Покупатель газа выбирает наиболее выгодную для себя стратегию. Сейчас он может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история, — обосновал он свою точку зрения.

Новак добавил, что не исключает сценарии и с продолжением использования мощностей украинской ГТС Россией.

— Теоретически, наверное, возможно, если не будет заявок. Покупатель газа выбирает наиболее выгодную для себя стратегию. Сейчас он может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история, — акцентировал российский вице-премьер.

Ранее сообщалось, США увеличили экспорт газа в Европу на фоне энергетического кризиса.