Пентагон оставил авианосец USS Harry S. Truman в Средиземном море, хотя он должен был брать курс на Ближний Восток. Решение приняли из-за скопления российских войск на украинской границе.

Об этом информирует Reuters с опорой на свой источник в Минобороны США.

Собеседник журналистов утверждает, что ударная группа ВМС США при поддержке авианосца должна была отправиться к ближневосточным странам, однако планы поменялись по приказу министра обороны США Ллойда Остина.

— Такое решение отражает необходимость обеспечения постоянного присутствия в Европе. Оно необходимо, чтобы заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне, — отметил источник из Пентагона, добавив, что авианосец не планируют отправлять поближе к Украине.

Предположение верифицировало другое издание USNI News, регулярно пишущее об американском флоте. От другого источника корреспонденты выяснили, что авианосная группа остается в Ионическом моря возле Греции вместо того, чтобы пройти через Суэцкий канал в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Напомним, украинские пограничники получат на усиление границы около $25 млн от посольства США в Украине