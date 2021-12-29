Пентагон оставил авианосец USS Harry S. Truman в Средиземном море, хотя он должен был брать курс на Ближний Восток. Решение приняли из-за скопления российских войск на украинской границе.
Об этом информирует Reuters с опорой на свой источник в Минобороны США.
Собеседник журналистов утверждает, что ударная группа ВМС США при поддержке авианосца должна была отправиться к ближневосточным странам, однако планы поменялись по приказу министра обороны США Ллойда Остина.
— Такое решение отражает необходимость обеспечения постоянного присутствия в Европе. Оно необходимо, чтобы заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне, — отметил источник из Пентагона, добавив, что авианосец не планируют отправлять поближе к Украине.
Предположение верифицировало другое издание USNI News, регулярно пишущее об американском флоте. От другого источника корреспонденты выяснили, что авианосная группа остается в Ионическом моря возле Греции вместо того, чтобы пройти через Суэцкий канал в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.
Напомним, украинские пограничники получат на усиление границы около $25 млн от посольства США в Украине
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Пентагон оставил авианосец USS Harry S. Truman в Средиземном море, хотя он должен был брать курс на Ближний Восток. Решение приняли из-за скопления российских войск на украинской границе.
Об этом информирует Reuters с опорой на свой источник в Минобороны США.
Собеседник журналистов утверждает, что ударная группа ВМС США при поддержке авианосца должна была отправиться к ближневосточным странам, однако планы поменялись по приказу министра обороны США Ллойда Остина.
— Такое решение отражает необходимость обеспечения постоянного присутствия в Европе. Оно необходимо, чтобы заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне, — отметил источник из Пентагона, добавив, что авианосец не планируют отправлять поближе к Украине.
Предположение верифицировало другое издание USNI News, регулярно пишущее об американском флоте. От другого источника корреспонденты выяснили, что авианосная группа остается в Ионическом моря возле Греции вместо того, чтобы пройти через Суэцкий канал в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.
Напомним, украинские пограничники получат на усиление границы около $25 млн от посольства США в Украине