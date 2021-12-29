Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в суд десять административных протоколов по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которые составили на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В частности, на сайте НАПК указано, что протоколы касаются того, что он «премировал сам себя и внес предложения по назначению на разные должности четырех человек, участвовавших в финансировании его избирательной кампании».

Александр Сенкевич в комментарии НикВести рассказал, что он не согласен с сними. Мэр намерен оспорить протоколы в суде.

— Я не выписываю сам себе никакие премии. Это уже установленный судом факт. Моя зарплата и премия рассчитывается по формуле, ее объем голосуется на сессии. Более того, помня прошлую каденцию, я в этот раз не принимал участия в голосовании за этот вопрос, поскольку это конфликт интересов. Данный протокол составлен за то, что я подписал решение сессии. Но дело в том, что никто кроме городского головы не имеет права подписать решение сессии городского совета. Тем более, что тогда даже секретаря еще не было, — сказал Александр Сенкевич.

Также он назвал «абсурдом» ситуацию, когда Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции считает, что в мэрии Николаеве продаются должности.

— Действительно, во время избирательной кампании в мой предвыборный фонд внесли средства Андрей Волков (8 тысяч гривен), Дмитрий Фалько (30 тысяч гривен), Анна Ременникова (16 тысяч 600 гривен), Олег Соколик (20 тысяч гривен). Это абсурд считать, что впоследствии эти люди получили свои должности за счет их взносов. Тем более, что некоторые из них уже не работают. Более того, на самом деле эти деньги были возвращены плательщикам по окончанию выборов. Мы все это обосновали и написали в НАПК. Теперь, по всей видимости, придется вновь доказывать в суде, что в Николаеве не «продаются» никакие должности. Это просто смешно, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр заявил, что нужно изменить структуру исполнительных органов мэрии, также ему не нравятся результаты работы некоторых чиновников.

Также Александр Сенкевич хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.