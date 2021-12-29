Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти больше не собираются внедрять в Украине тотальных локдаунов.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

— Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в «красных» зонах если его работники вакцинированы на 100%, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев.

— С начала года поставлено в Украину более 40 миллионов доз. Так же мы снабжены вакцинами и на следующий год, — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что в целом в этом году на финансирование противодействия COVID-19 потратили 35 миллиардов гривен.

Напомним, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.