Кабинет министров Украины продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Об этом сегодня говорилось на заседание правительства.

— Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года, то есть в течение первого квартала по меньшей мере. Это означает, что все правила доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, по ношению масок, относительно дистанции остаются в силее, — указал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер выразил надежду, что и в этих областях в ближайшее время эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Адаптивный карантин действует в Украине с мая 2020 года.

Также с сегодняшнего дня Винницкая и Хмельницкая области вернулись в «желтую» зону адаптивного карантина.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего от короновируса вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли — 356.