Власти Ирака объявили в среду, 29 декабря, о смерти офицера полиции, через две недели после его похищения джихадистами из группировки «Исламского государства».

Об этом пишет Le Figaro.

В своем Telegram-канале террористы опубликовали фотографии обезглавленной жертвы после его «похищения». Полковник Ясер аль-Джурани был похищен в середине декабря вместе с двумя друзьями в районе Хамрина, где они охотились.

В Твиттере пресс-секретарь главкома армии выразил соболезнования в связи с убийством офицера.

— Мы будем преследовать террористов, чтобы восстановить справедливость и отомстить за наших мучеников,— написал он.

Что касается двух товарищей полковника по охоте, то первый был найден застреленным, а второй серьезно ранен после пыток.

Ирак объявил о своей победе над ИГИЛ в конце 2017 года. Но исламисты продолжают проводить специальные атаки против сил безопасности, особенно на севере страны. Сегодня, согласно отчету ООН, опубликованному в 2021 году, организация «поддерживает в значительной степени тайное присутствие в Ираке и Сирии и возглавляет устойчивые повстанческие движения по обе стороны границы между двумя странами».

Напомним, в Одесской области задержали боевика ИГИЛ.